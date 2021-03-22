Украинский боксер Денис Беринчик нокаутировал чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) в рамках вечера бокса в Броварах.
В третьем раунде Беринчик начал избивать соперника, и рефери был вынужден остановить бой.
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Для украинца это 15-я победа в 15 боях в профи. В девятый раз он победил досрочно. Беринчик защитил свой пояс интернационального чемпиона по версии WBO.
Отметим, что Беринчик, как всегда, оригинально вышел на бой. Точнее - его вынесли на носилках, а его нога была якобы загипсована.
После боя украинец неожиданно вызвал на кулачный бой экс-бойца UFC - россиянина с ирландским гражданством:
"Я хотел бы вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках".
Выход Беринчика на ринг
Видео нокаута
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