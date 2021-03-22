Денис Беринчик одержал 15-ю победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер Денис Беринчик нокаутировал чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) в рамках вечера бокса в Броварах.

В третьем раунде Беринчик начал избивать соперника, и рефери был вынужден остановить бой.

Читайте такжеУкраинский боксер проиграл нокаутом после 18 побед подряд (видео)

Для украинца это 15-я победа в 15 боях в профи. В девятый раз он победил досрочно. Беринчик защитил свой пояс интернационального чемпиона по версии WBO.

Отметим, что Беринчик, как всегда, оригинально вышел на бой. Точнее - его вынесли на носилках, а его нога была якобы загипсована.

После боя украинец неожиданно вызвал на кулачный бой экс-бойца UFC - россиянина с ирландским гражданством:

"Я хотел бы вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках".

Выход Беринчика на ринг

Видео нокаута

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь