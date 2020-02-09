Десять раундов с травмой: украинский боксер защитил чемпионский пояс с переломом руки

Артем Далакян провел большую часть боя с травмированной рукой.

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) сломал руку во время боя против венесуэльца Хосбера Переса (17-3, 15 КО), который прошел в Киеве.

Об этом сообщает сайт "Братство Кличко".

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По данным источника, Далакян получил перелом правой руки уже во втором раунде чемпионского боя.

Таким образом, украинец отбоксировал более десяти раундов с тяжелой травмой руки.

Напомним, бой завершился победой Далакяна единогласным решением судей. Украинец в четвертый раз в карьере сумел защитить свой чемпионский титул.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Денис Беринчик узнал имя соперника на следующий бой.