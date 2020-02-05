Украинский чемпион мира по боксу рассказал о волнении перед защитой титула

Артем Далакян проведет поединок в Киеве.

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) поделился эмоциями перед защитой титула против венесуэльца Хосбера Переса (17-2, 12 КО).

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Боксера цитирует mixsport.pro.

"Невозможно привыкнуть к статусу чемпиона. Всегда есть волнение перед боем. И чем больше раз защищаешь титул, тем серьезнее к этому относишься.

У меня нет цели создавать шоу с помощью эффектных выходов или подобных фишек, предпочитаю вести себя скромно. Перед выходом на ринг настраиваюсь на бой. Главное для меня - показать хороший бокс и оставить титул. О боксерское прозвище также не думал. Хочется, чтобы люди знали и запомнили мое имя", - признался Далакян.

Также чемпион рассказал о своей подготовке:

"Спарринговать могу и с боксерами, которые находятся на несколько весовых категорий выше. За все сборы провожу примерно 100 раундов спаррингов. Работа выполняется на сто процентов, чтобы во время боя быть готовым ко всему".

Бой Далакяна и Переса пройдет в киевском КВЦ "Парковый" 8 февраля. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал XSport.

УНИАН ранее публиковал промо-ролик к следующему бою Далакяна.