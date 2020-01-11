"Ждем решения Джошуа": промоутер - о следующем бое Усика

Александр Красюк прокомментировал ситуацию с неопределенностью вокруг следующего поединка украинца.

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о том, с кем Александр Усик (17-0, 13 КО) может встретиться в ринге в ближайшем бою.

По его словам, если Энтони Джошуа оставит пояс WBO вакантным, то соперником Усика станет не Дерек Чисора, а Джозеф Паркер.

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"Бой против Чисоры за титул невозможен. Если пояс WBO освободится, то Усик будет счастлив драться за него. И среди доступных претендентов выше всех в рейтинге находится Джозеф Паркер", - цитирует Красюка Sky Sports.

Промоутер также отметил, что Усик обязательно встретится в ринге с Энтони Джошуа:

"Усик проведет бой против Джошуа - это факт! Вопрос лишь в том, будет ли это следующий бой или же они встретятся позже. На данный момент мы ждем решения Джошуа".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Джошуа может добровольно отдать Усику титул WBO. Ожидается, что британец предпочтет защищать пояс IBF в бою с Кубратом Пулевым.