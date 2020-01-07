Джошуа может добровольно отдать Усику чемпионский пояс WBO - СМИ

Энтони Джошуа может добровольно отдать титул WBO Усику, с которым выступает под одной промоутерской компанией.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, скорее всего, будет лишен одного из своих поясов после следующего боя.

Британец имеет двух обязательных претендентов - Александра Усика от WBO и Кубрата Пулева по линии IBF, пишет ТСН со ссылкой на World Boxing News.

Если Джошуа откажется драться с одним из них в следующем бою, то, скорее всего, потеряет пояс. Энтони может добровольно отдать титул WBO Усику, с которым выступает под одной промоутерской компанией 9Эдди Хирна Matchroom Boxing).

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"Кажется, что Джошуа решил отдать титул WBO следующему человеку в очереди. А кто этот человек? Его партнер по команде Александр Усик. Почему Джошуа выбрал Усика?Просто потому, что таким образом Matchroom сохранит один из чемпионских поясов у себя. Вместо того, чтобы просить WBO перенести обязательную защиту на вторую половину года, что в теории отложило бы бой с Уайлдером или Фьюри на 2021 год, Джошуа и его промоутер увидели логику в том, чтобы предоставить шанс Усику", - пишет WBN.

Напомним, ожидается, что бой Джошуа и Усика состоится в 2020 году. Однако сначала оба боксера проведут промежуточные бои. Наиболее вероятным соперником для Усика является Дерек Чисора.