70-летний американский боксер нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Альберт Хьюз в предыдущий раз выходил на ринг 36 лет назад.

70-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный боксер.

Мировой рекорд был установлен после того, как в Индианаполисе Хьюз провел бой против 43-летнего Треймена Таунса, который проиграл все семь своих боев на профи-ринге и не боксировал почти двенадцать лет. 70-летний американец уже во втором раунде отправил своего оппонента в нокаут.

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Ранее рекорд принадлежал Стиву Уорду, который в 2017 году провел бой в возрасте 60 лет и 337 дней.

Отметим, что в предыдущий раз Хьюз выходил на ринг еще в 1983 году. Всего на его счету 11 побед (6 - нокаутом), 7 поражений и 4 ничьи.

Хьюз сказал, что посвятил эту победу своему сыну, который несколько лет назад покончил жизнь самоубийством: "Он хотел, чтобы я попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной боксер, и я сделал это для него", передает enspiremag.com.

УНИАН ранее также сообщал о том, что скандальный американский боксер захотел выбить зубы Владимиру Кличко.