Скандальный американский боксер захотел выбить зубы Владимиру Кличко

Шэннон Бриггс не оставляет попыток встретиться с украинцем в ринге.

Бывший американский боксер Шэннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) продолжает провоцировать экс-чемпиона мира Владимира Кличко (64-5, 53 КО).

В Instagram Бриггс написал о том, что стало бы для него лучшим рождественским подарком:

"Все, что я хочу получить на Рождество - два передних зуба Кличко", - написал Бриггс на коллаже с рождественской тематикой.

Читайте такжеТри боя на выбор: Владимир Кличко намекнул на возобновление карьеры

Напомним, ранее Бриггс неоднократно провоцировал Кличко, пытаясь добиться боя с украинцем.

Свой последний поединок на профи-ринге американец провел в мае 2016 года. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия.