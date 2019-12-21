Скандальный американский боксер захотел выбить зубы Владимиру Кличко
13:47, 21 декабря 2019Бокс
321 0
Шэннон Бриггс не оставляет попыток встретиться с украинцем в ринге.
Шеннон Бриггс свой последний бой провел в 2016 году / фото: skysports.com
Бывший американский боксер Шэннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) продолжает провоцировать экс-чемпиона мира Владимира Кличко (64-5, 53 КО).
В Instagram Бриггс написал о том, что стало бы для него лучшим рождественским подарком:
"Все, что я хочу получить на Рождество - два передних зуба Кличко", - написал Бриггс на коллаже с рождественской тематикой.
Читайте такжеТри боя на выбор: Владимир Кличко намекнул на возобновление карьеры
Напомним, ранее Бриггс неоднократно провоцировал Кличко, пытаясь добиться боя с украинцем.
Свой последний поединок на профи-ринге американец провел в мае 2016 года. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter