Ставки растут: гонорар британского боксера за бой с Усиком увеличился в два раза

Дерек Чисора пока не дал окончательный ответ.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора получил удвоенное финансовое предложение за возможный бой против украинца Александра Усика.

Об этом стало известно порталу Champion.com.ua.

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По информации источника, изначально предложение составляло 1,3 миллиона долларов. Теперь к этой сумме добавлены проценты от продажи телетрансляций в Великобритании, где будет использован формат pay-per-view (плати и смотри).

По прогнозам портала, таким образом гонорар Чисоры увеличится до 2,6 миллиона долларов. Британец пока не дал окончательный ответ.

Если победитель реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом откажется проводить защиту титула WBO, а предпочтет защищать пояс IBF, тогда пояс WBO станет вакантным, а именно на этот титул Усик является обязательным претендентом.

Следовательно, Усик и Чисора имеют шанс поспорить за вакантный титул чемпиона мира. Поединок может пройти в феврале следующего года в Манчестере на 21-тысячной Manchester Arena.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик провел тренировку на льду.