Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 от Европы

Украинский чемпион включен в рабочую группу, которая будет курировать на Играх боксерский турнир.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио.

Как сообщает Inside The Games, Международный олимпийский комитет сформировал группу из десяти спортсменов-послов, которые будут курировать квалификационный боксерский турнир на Олимпиаду-2020, а также турнир по боксу непосредственно во время Игр.

Послы от бокса были избраны голосованием, которое проводили Национальные олимпийские комитеты, а также национальные федерации. Каждый континент представляют по два посла - мужчина и женщина.

Читайте такжеЛомаченко надеется на "много интересных боев" после получения особенного пояса

От Европы, кроме Ломаченко, послом будет француженка Сара Орамун. Также в рабочую группу вошли китаец Ху Цзяньгуан, Мэри Ком из Индии, нигериец Лукмо Лаваль, марокканка Хадижа Эль-Марди, кубинец Хулио Сезар ла Круз, американка Микаэла Майер, новозеландец Дэвид Ньйока и австралийка Шелли Уоттс

"Мы восхищены составом группы и надеемся на тесное сотрудничество в принятии всех решений и планировании мероприятий, чтобы спортсмены активно сотрудничали с нами", - заявил председатель рабочей группы МОК по боксу Моринари Ватанабэ.

Напомним, Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом.

Как сообщал УНИАН, МОК не стал исключать бокс из программы Олимпийских игр в Токио, но отобрал у AIBA право на организацию олимпийского турнира.