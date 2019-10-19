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Украинец был активнее, но реже попадал: опубликована статистика ударов в бою Гвоздик - Бетербиев

08:24, 19 октября 2019
Бокс
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Россиянин бил точнее / фото: Top Rank

Опубликована статистика ударов в бою между Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО) и Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО), который завершился досрочной победой россиянина.

Статистику ударов представил портал CompuBox.

За десять раундов боя Гвоздик выбросил 614 ударов и в цель из них попали 118. Точность составила 19,2%.

Самым активным в исполнении Александра стал шестой раунд, когда он нанес 21 точный силовой удар из 55. Бетербиев активизировался в 9-м и 10-м раундах - 23 и 26 точных мощных ударов соответственно.

Бетербиев нанес 515 ударов, из которых точными были 161 - 31,3%. 

CompuBox

Напомним, бой был остановлен в десятом раунде - украинец трижды побывал в нокдауне.

УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик побеждал в судейских записках на момент остановки боя.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик