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Гвоздик побеждал по очкам на момент остановки боя

08:05, 19 октября 2019
Бокс
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Украинец мог победить решением судей / фото: Top Rank

В Филадельфии состоялся бой, в котором украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) техническим нокаутом уступил россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Украинец потерпел досрочное поражение техническим нокаутом в десятом раунде, когда трижды присел на настил ринга под натиском атак соперника.

Тем не менее, на полной дистанции у Александра были шансы одержать победу. На момент остановки поединка Гвоздик вел по очкам у двух судей из трех: 87:83, 86:85 и 83:87.

Гвоздик потерпел первое поражение за семь лет, а Бетербиев теперь владеет поясами IBF и WBC.

УНИАН ранее опубликовал полное видео боя Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик