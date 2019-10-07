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Усик прибыл в Чикаго для дебюта в супертяжелом весе (фото)

12:19, 07 октября 2019
Бокс
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Александр Усик со своим менеджером Эгисом Климасом / фото: instagram.com/klimasmanagement

Фото в Instagram опубликовал менеджер Усика Эгис Климас.

"Добро пожаловать в Чикаго", - подписал Климас фото с Усиком и его командой в аэропорту.

Бой против нидерландца Тайрона Спонга, напомним, пройдет на "Уинтраст Арене" 12 октября (ранним утром 13 октября по Киеву). Транслировать поединок будет телеканал "Интер".

Отметим, что Усик в третий раз в карьере будет боксировать в США.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик завершил тренировки перед боем против Спонга.

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Теги: #бокс#Александр Усик