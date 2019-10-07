Усик прибыл в Чикаго для дебюта в супертяжелом весе (фото)

До боя против Тайрона Спонга остается меньше недели.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) прибыл в Чикаго, где проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе.

Фото в Instagram опубликовал менеджер Усика Эгис Климас.

"Добро пожаловать в Чикаго", - подписал Климас фото с Усиком и его командой в аэропорту.

Бой против нидерландца Тайрона Спонга, напомним, пройдет на "Уинтраст Арене" 12 октября (ранним утром 13 октября по Киеву). Транслировать поединок будет телеканал "Интер".

Отметим, что Усик в третий раз в карьере будет боксировать в США.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик завершил тренировки перед боем против Спонга.