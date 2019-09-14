"Не бойтесь быть смешными": Усик повеселил сеть новым видео

Украинский боксер пошел в сауну в солнцезащитных очках.

Украинский боксер Александр Усик порадовал фанатов новым видео в Instagram.

Усик разместил в сети ролик, на котором он парится в сауне. При этом украинский боксер сидит в солнцезащитных очках.

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"Баня - огонь! Такая светлая баня, что аж в глаза светит", - сказал Усик.

"Всем хороших выходных! Не бойтесь быть смешными", - подписал видео украинский боксер.

"Артист ты, Саня", "Usyk is feel, very feel", "Настолько мощный, что даже крестик не снимаешь при такой температуре", "Ну ты уже, походу, с ума сходишь", "Вы там не замерзли?", "В норм бане так бы не сидели", - комментируют подписчики.

Напомним, Усик продолжает подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе, который пройдет 12 октября. Соперником украинца будет Тайрон Спонг.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик зажигательно станцевал под хит Оли Поляковой.