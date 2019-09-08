Усик зажигательно станцевал под хит Поляковой (видео)
21:03, 08 сентября 2019Бокс
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Украинский боксер во время тренировок не забывает о веселье.
Александр Усик готовится к бою в США / фото: instagram.com/usykaa
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик во время одной из тренировок на свежем воздухе станцевал под песню Оли Поляковой "Королева ночи".
Видео Усик добавил в Instagram-stories.
Интересно, что во время своего зажигательного танца Усик успел еще и пожонглировать.
"Когда мы хотим веселья, мы включаем "Королеву ночи", - подписал видео боксер.
Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Соперником украинца будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.
Как сообщал УНИАН, ранее Усик заявил о том, что мечтает, чтобы его на пару дней забрали инопланетяне.
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