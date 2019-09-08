Усик зажигательно станцевал под хит Поляковой (видео)

Украинский боксер во время тренировок не забывает о веселье.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик во время одной из тренировок на свежем воздухе станцевал под песню Оли Поляковой "Королева ночи".

Видео Усик добавил в Instagram-stories.

Интересно, что во время своего зажигательного танца Усик успел еще и пожонглировать.

"Когда мы хотим веселья, мы включаем "Королеву ночи", - подписал видео боксер.

Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября. Соперником украинца будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик заявил о том, что мечтает, чтобы его на пару дней забрали инопланетяне.