"На пару дней": Усик захотел, чтобы его забрали инопланетяне (видео)

Украинский боксер рассказал о своих мечтах.

Украинский боксер Александр Усик откровенно рассказал, о чем мечтает за пределами ринга.

Об этом Усик сказал в интервью для своего официального канала на YouTube.

"Мечтаю о многих вещах, о каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, мечтаю, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их. Утром еду и думаю: "Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней". Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут", - сказал Усик.

Напомним, свой следующий бой Усик проведет 12 октября. Соперником украинца будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Спонг прокомментировал предстоящий бой с Усиком, заявив, что рассчитывает на победу.