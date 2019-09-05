"На пару дней": Усик захотел, чтобы его забрали инопланетяне (видео)
15:50, 05 сентября 2019Бокс
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Украинский боксер рассказал о своих мечтах.
Александр Усик в октябре дебютирует в супертяжелом весе / фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик откровенно рассказал, о чем мечтает за пределами ринга.
Об этом Усик сказал в интервью для своего официального канала на YouTube.
"Мечтаю о многих вещах, о каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, мечтаю, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их. Утром еду и думаю: "Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней". Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут", - сказал Усик.
Напомним, свой следующий бой Усик проведет 12 октября. Соперником украинца будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Спонг прокомментировал предстоящий бой с Усиком, заявив, что рассчитывает на победу.
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