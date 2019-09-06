"Дает мне советы": Джошуа рассказал о телефонных разговорах с Владимиром Кличко

Британский боксер ценит поддержку украинского экс-чемпиона мира.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о своем общении с Владимиром Кличко, которого победил в 2017 году.

Слова Джошуа приводит сайт boxingscene.com.

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"Владимир Кличко - тот человек, который находит время, чтобы позвонить мне. Он не из тех, кто будет что-то писать в интернете. Он звонит и дает мне советы и делает это не ради шумихи в сети. Просто набирает мой номер, мы общаемся, он рассказывает, что и как лучше делать. И я ценю это", - сказал британец.

Напомним, 1 июня Джошуа проиграл Энди Руису, потерпев первое поражение в карьере и потеряв свои чемпионские титулы. Реванш между боксерами запланирован на 7 декабря.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко провел тренировку с начинающим боксером.