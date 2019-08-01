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"Была одна проблема": Усик рассказал о спарринге с Ломаченко

15:31, 01 августа 2019
Бокс
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Усик и Ломаченко иногда выходят на ринг друг против друга / фото: instagram.com

Александр подтвердил, что встречался на ринге с Василием, в комментарии YouTube-каналу Gareth A Davies.

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"Спарринги с Василием - это круто. Но у меня возникла одна проблема - я старался оттягиваться назад. Тренер Анатолий Ломаченко сказал мне прекратить, но я продолжал это делать.

Затем Анатолий Николаевич подошел к Василию и что-то шепнул ему на ухо. Чуть позже я получил от Ломаченко сильный удар в голову. Потом я больше не оттягивался", - признался Усик.

Напомним, дебют Усика в супертяжелом весе планируется на октябрь. Соперником украинца должен стать камерунец Карлос Такам.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, сколько Усик заработает за дебютный бой в супертяжелом весе.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Александр Усик