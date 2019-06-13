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"Будет политическая грязь": Усик заявил, что не хочет проводить бой с Поветкиным (видео)

10:28, 13 июня 2019
Бокс
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Александр Усик / УНИАН

Об этом Усик сказал в интервью для своего официального канала на YouTube.

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"Промоутеры общались между собой касательно проведения этого боя, но, мне кажется, это сильно переводит все в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет грязь с обеих сторон - политическая, не спортивная. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", - сказал Усик.

Украинский боксер также выразил мнение, что бой против Карлоса Такама - лучший вариант для дебюта в супертяжелой весовой категории:

"Карлос Такам, мне кажется, идеальный соперник для дебюта в супертяжелом весе".

Напомним, Усик должен был дебютировать в самом престижном весе в мае, однако получил травму, из-за которой бой был перенесен на сентябрь.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик отказался от еще одного чемпионского пояса.

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Теги: #бокс#Александр Усик#Александр Поветкин