"Готов отдать все": Усик отказался от еще одного чемпионского пояса

Украинский боксер вслед за титулами WBA и WBC освободил пояс WBO.

Украинский боксер Александ Усик больше не является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO, а также готов освободить пояс по версии IBF.

Как сообщает WBO в Twitter, Усик отказался от пояса по версии этой организации в связи с переходом в супертяжелый вес. Новым чемпионом по версии WBO в первом тяжелом весе стал поляк Кшиштоф Гловацки, который до этого был в статусе "временного чемпиона".

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Также, по словам промоутера Усика Александра Красюка, украинский боксер готов отдать пояс по версии IBF.

"WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А по IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категории?", - сказал Красюк в интервью сайту expres.online.

Напомним, ранее Усика лишили чемпионского пояса по версии WBC, который стал вакантным. В марте украинец также остался без пояса WBA.

Ожидается, что в супертяжелом весе украинский боксер дебютирует в сентябре. Его соперником станет Карлос Такам.

УНИАН также сообщал о том, что Василий Ломаченко включил Усика в тройку сильнейших боксеров мира.