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Травма Усика накануне боя с Такамом: появилась новая ориентировочная дата поединка

10:52, 08 мая 2019
Бокс
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Александр Усик вернется на ринг в сентябре / УНИАН

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик получил травму и его дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама отложен.

Менеджер Усика Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения украинца в ринг.

«Вероятно, Александр пропустит около месяца. Затем ему понадобится еще месяц или два на полное восстановление. Надеюсь, он вернется в ринг в сентябре», – сказал Климас, чьи слова цитирует ESPN.

Как сообщал УНИАН, о травме Александра Усика стало известно в ночь на среду. О проблемах со здоровьем украинца сообщил его менеджер Александр Красюк.

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Теги: #Александр Усикпогода в Киеве