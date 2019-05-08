Травма Усика накануне боя с Такамом: появилась новая ориентировочная дата поединка
10:52, 08 мая 2019Бокс
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Александр пропустит около месяца тренировок.
Александр Усик вернется на ринг в сентябре / УНИАН
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик получил травму и его дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама отложен.
Менеджер Усика Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения украинца в ринг.
«Вероятно, Александр пропустит около месяца. Затем ему понадобится еще месяц или два на полное восстановление. Надеюсь, он вернется в ринг в сентябре», – сказал Климас, чьи слова цитирует ESPN.
Как сообщал УНИАН, о травме Александра Усика стало известно в ночь на среду. О проблемах со здоровьем украинца сообщил его менеджер Александр Красюк.
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