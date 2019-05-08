Травма Усика накануне боя с Такамом: появилась новая ориентировочная дата поединка

Александр пропустит около месяца тренировок.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик получил травму и его дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама отложен.

Менеджер Усика Эгис Климас назвал ориентировочную дату возвращения украинца в ринг.

«Вероятно, Александр пропустит около месяца. Затем ему понадобится еще месяц или два на полное восстановление. Надеюсь, он вернется в ринг в сентябре», – сказал Климас, чьи слова цитирует ESPN.

Как сообщал УНИАН, о травме Александра Усика стало известно в ночь на среду. О проблемах со здоровьем украинца сообщил его менеджер Александр Красюк.