Усик о наборе веса: 98 килограмм для начала будет предостаточно

Александр Усик рассказал о занятиях тяжелой атлетикой и тренировках на песке.

Чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о подготовке к своему дебютному бою в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом.

«Парень очень достойный. Во всех практически версиях он в топе. Он двигающийся, не статичный. В бою с Энтони Джошуа он очень хорошо двигался. С такими противниками получаются очень хорошие бои. На данный момент мы просматриваем его поединки, что он делает, и нарабатываем свое.

Но я абсолютно не думаю о поединке так же, как и в предыдущих подготовках. Для меня задача выполнить свой тренировочный лагерь хорошо, и выполнить ту задачу, которую передо мной ставит команда.

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Я уже два месяца практически в работе. Изначально мы делали тяжелую атлетику и продолжаем ее делать. Потом перешли уже чуть-чуть к боксу, но, тем не менее, элементы тяжелой атлетики присутствуют у нас в тренировочном лагере. Вот песочек добавился. Есть новые вещи, которые делаем. Я пока о них не буду говорить.

Надо переработать вес в правильные мышцы, в нормальные, в рабочие. Нам не нужно много, потому что упадет коэффициент полезных действий, возможно, скорость замедлится. Нам этого не нужно. Нам нужна такая же подвижность, такой же КПД. Так что я думаю, что 98 кг для начала будет предостаточно», - сказал Усик в эфире телеканала «Интер».

Напомним, перед боем с Тони Белью украинец показал вес в 89,811 кг.

Как сообщал УНИАН, накануне Александр Усик отказался от защиты пояса WBA в тяжелом весе и объявил о переходе в супертяжелую категорию.

Поединок Усик – Такам пройдет 18 мая в Чикаго.