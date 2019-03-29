Усик официально потерял один из чемпионских поясов

Накануне боксер объявил о том, что поскольку поднимается в супертяжи, то отказывается от титула WBA и не будет отстаивать его против Лебедева.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила отказ украинского тяжеловеса Александра Усика от своего титула из-за перехода в супертяжи.

На официальном сайте организации говорится о том, что теперь она отменяет промоутерские торги по бою украинца против россиянина Дениса Лебедева в первом тяжелом весе.

Тем самым Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в этой категории и сохраняет за собой титулы чемпиона WBC, WBO и IBF.

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Накануне боксер объявил о том, что поскольку поднимается в супертяжи, то отказывается от титула WBA и не будет отстаивать его против Лебедева.

На прошлой неделе промоутер украинца Александр Красюк подтвердил, что свой следующий поединок тот проведет в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама 18 мая в американском Чикаго.

Недавно WBA обязала Усика защищать соответствующий титул против Лебедева. Ранее команда украинца сообщила, что тот не будет проводить бой с россиянином из-за перехода в супертяжелый вес.