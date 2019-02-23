Президент Федерации бокса Украины Продивус избран вице-президентом EUBC

22-23 февраля проходит Генеральная Ассамблея Европейской Конфедерации бокса.

Президент Федерации бокса Украины, член Исполком Международной боксерской Ассоциации (AIBA), Владимир Продивус избран вице-президентом Европейской Конфедерации бокса (EUBC).

Кандидатура Владимира Продивуса была поддержана подавляющим большинством членов Генеральной Ассамблеи EUBC, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

«Для меня большая честь занять должность вице-президента Европейской конфедерации бокса и представлять наше государство и украинский бокс на мировом уровне, – отметил президент ФБУ Владимир Продивус. – Выражаю слова благодарности президенту EUBC Франко Фальчінеллі за поддержку и благодарен всем членам Генеральной Ассамблеи, которые отдали свой голос за мою кандидатуру. Убежден в том, что благодаря совместным усилиям нового руководства EUBC, а также обновленному составу Исполнительного комитета, нам удастся вывести европейский бокс на новый качественный уровень. Сделаю все возможное от себя для реализации данной цели».

Стоит отметить, что в рамках заседания генеральной Ассамблеи было орано 3 вице-президенты EUBC из пяти представленных кандидатур. Вместе с Украиной претендовали занять данную должность представители России, Нидерландов, Турции и Молдовы.

22-23 февраля проходит Генеральная Ассамблея Европейской Конфедерации бокса. Участие в мероприятии принимают президенты Национальных федераций, а также руководящий состав EUBC. В рамках заседания избираются новый состав вице-президентов и Исполнительный комитет EUBC на следующие четыре года.