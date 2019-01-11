Уайт про возможный бой с Кличко: он больше никогда не вернется, когда я с ним покончу

Британский боксер поделился эмоциями про возможный поединок.

Британский боксер Диллиан Уайт готов встретиться с Владимиром Кличко, если украинец желает такого боя.

Об этом он заявил в комментарии The Sun, хотя и не сказал, что такой поединок готовится, сообщает SportArena.

«Кто знает? [о возможном возвращении Владимира и бое против него] Это супертяжелый дивизион, здесь происходят странные вещи», - отметил спортсмен.

При этом Диллиан готов выходить в ринг с Владимиром Кличко, и он уже начинает расбрасываться большими обещаниями:

«Я б точно боксировал против Кличко. Если он хочет бой, он получит его. И он больше никогда не вернется, после того, как я с ним покончу. Это то, что я могу пообещать».

Если этот бой будет заявлен, то Уайт станет третим подряд британским соперником Владимира Кличко — в 2015-м году он проиграл Тайсону Фьюри, а в 2017-м — Энтони Джошуа.

Информация о возвращении Владимира Кличко пошла от британского журналиста Стива Банса. По его словам, бой украинца против известного британского тяжеловеса состоится 13 апреля на Уэмбли. Это в том случае, если Энтони Джошуа отправится боксировать против Джеррелла Миллера в США.

Еще в декабре Эдди Хирн заявлял, что Владимир очень хочет вернуться в бокс. По словам британца, он даже написал подобную смс-ку Энтони Джошуа, где указал, что вполне может справиться с любым боксером в дивизионе.

Владимир Кличко закончил карьеру летом 2017-го года, решив не проводить реванш против Энтони Джошуа. Именно британец нанес украинскому боксеру последнее поражение в карьере, отправив того в нокаут в апреле 2017-го года.

После завершения карьеры Кличко-младший поддерживает спортивную форму. В 2018-м году он проводил спарринги против другого украинца, Александра Усика.