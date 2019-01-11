Кличко-младший может вернуть в ринг в апреле - СМИ

Его вероятным соперником называют Диллиана Уайта.

Один из самых известных и уважаемых британских журналистов, пишущих о боксе, Стив Барс, рассказал, что, по его информации, Владимир Кличко вернется на ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе может провести бой на стадионе Уэмбли в апреле с Диллианом Уайтом, сообщает iSport.

"Мне все больше кажется, что Джошуа проведет бой с Миллером в США. Тогда либо апрельская дата на Уэмбли (13 апреля) будет перенесена, либо там будет происходить не менее грандиозное событие.

Не знаю, можно ли об этом говорить, но я все чаще слышу об этом. Владимир Кличко возвращается и он снова собирается выйти в ринг. Все чаще я слышу, что он выйдет против большого британского тяжеловеса. Нет, это не Джошуа или Фьюри – это Диллиан Уайт", - заявил Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Boxing.

В декабре прошлого года промоутер Эдди Хирн также заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться.

Последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.