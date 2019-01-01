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Усик поздравил с Новым годом на украинском языке (видео)

10:30, 01 января 2019
Бокс
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Александр Усик / facebook.com/WBSuperSeries

На данный момент украинский спортсмен находится в Финляндии, где записал эмоциональное видео в Instagram

Как сообщал УНИАН, 31 декабря Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала Александра Усика лучшим боксером 2018 года.

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Теги: #Александр Усик