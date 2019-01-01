Усик поздравил с Новым годом на украинском языке (видео)
10:30, 01 января 2019Бокс
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Абсолютный чемпион мира по боксу встречал приход 2019 года в Финляндии.
Александр Усик / facebook.com/WBSuperSeries
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик поздравил с Новым годом на украинском языке.
На данный момент украинский спортсмен находится в Финляндии, где записал эмоциональное видео в Instagram.
Как сообщал УНИАН, 31 декабря Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала Александра Усика лучшим боксером 2018 года.
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