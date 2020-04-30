В масках и с дезинфекторами: Минобразования подготовило два варианта проведения тестирования (видео)

Сроки проведения ВНО будут зависеть от того, как долго продлится карантин.

Министерство науки и образования Украины подготовило два варианта проведения ВНО-2020.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Минобразования отмечают, что ВНО состоится при любых обстоятельствах. Министерство учло все рекомендации врачей и подготовило два сценария проведения тестирования.

Так, в аудиториях будут находиться по 15 абитуриентов, дистанция между партами составит 1,5 метра. Участники ВНО и инструкторы будут в масках и с дезинфекторами.

В случае, если карантин ослабят в начале лета, то ВНО состоится с 25 июня до 17 июля. Если же ограничительные меры продлятся до конца лета, тогда тестирование перенесут на конец августа - начало сентября.

Чуть менее чем через три недели после сдачи ВНО начнется вступительная кампания. В этом году, как и в предыдущие, документы можно будет подать онлайн. Когда же очередь дойдет до зачисления, то оригиналы везти в вузы не нужно: бюджетники смогут подать документы по почте, а контрактники отправить копии онлайн.

Как сообщал УНИАН, в ожидании внешнего независимого оценивания участники получили возможность потренироваться онлайн.