11 июля в городе Винники, что на Львовщине, на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами БЭБ 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли правоохранителей с территории предприятия и не допускали в помещение для проведения обыска. Двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы.

"Нечто похожее мы уже видели в Днепре, когда охрана нардепа Николая Тищенко избила ветерана российско-украинской войны. Люди, которые знакомы с ситуацией на фабрике, говорят, что это были титушки Григория Козловского. Отметим, что в 2021 году "Винниковская табачная фабрика" производила 61% нелегальной табачной продукции на рынке Украины", - говорится в расследовании RIVNE ONLINE.

Журналисты обратили внимание на деятельность ОО "Жизнь", которую производители контрафактных сигарет используют для своих законотворческих манипуляций и давления на "белых" конкурентов.

"Государство начало активно бороться с производителями табачного контрафакта. И схватка на предприятии является одним из самых резонансных событий в этой области. Но на официальном сайте ОО "Життя" нет ни слова о том, что крупнейший контрабандист табачных изделий в стране препятствует осуществлению правосудия, оказывает физическое сопротивление полиции и представителям БЭБ. Андрей Скипальский, который давно задает вопрос "Почему в Администрации президента не хотят бороться с контрабандой сигарет?", тоже выбирает полное молчание. Такая же позиция и у Дмитрия Купыры - исполнительного директора ОО "Жизнь". И эта реакция, точнее ее отсутствие, главных антитабачных активистов страны на события в Винниках лишь подтверждает наши предположения", - резюмируют авторы расследования.

В статье раскрывается схема взаимодействия антитабачных активистов с политическими силами через родственные связи и финансирование ОО "Жизнь" через сетку подконтрольных ФЛП.