Дрова будут бесплатно выдавать в 8 прифронтовых областях.

Жители прифронтовых областей Украины смогут бесплатно получить от государства топливную древесину для обогрева домов с наступлением холодов. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в органы местной власти.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Согласно решению правительства жители 8 прифронтовых областей – Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской – получат ее (топливную древесину – ред.) с доставкой на дом", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что право на получение такой помощи есть у всех. Однако выдавать дрова будут с учетом приоритетности.

Первыми дрова будут получать следующие категории:

пенсионеры;

тяжелобольные;

лица с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи;

самостоятельные опекуны детей (только при наличии справки);

беременные женщины, матери, у которых есть ребенок в возрасте до 2-х лет;

лица, которые во время отопительного периода не пользовались субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку сжиженного газа, твердого и жидкого бытового полива.

Приоритетность выдачи топливной древесины будут определять в местных военных администрациях.

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