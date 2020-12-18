Иск подали еще 10 лет назад, когда экоактивисты возмутились, что в супермаркете рыбу держат без воды и пакуют в сухие пластиковые пакеты.

В Польше работников супермаркета приговорили к штрафам и условному лишению свободы за жестокое обращение с живой рыбой.

Читайте такжеВо Франции лягушки проиграли суд соседу, которого раздражало их громкое кваканьеКак пишет "Европейская правда", об этом сообщают СМИ.

Иск подали еще 10 лет назад, когда экоактивисты возмутились, что в супермаркете рыбу держат без воды и пакуют в сухие пластиковые пакеты.

Иск проиграли в суде второй инстанции, но после повторного рассмотрения 2 декабря суд признал вину трех сотрудников супермаркета.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, тогдашнему руководителю рыбного отдела супермаркета дали 1 год лишения свободы с отсрочкой на 2 года, еще двоим продавцам - по 10 месяцев с отсрочкой на 2 года.

"В случае с четвероногими, добиться человеческой эмпатии и реакции на жестокость значительно легче. Но с рыбой до сих пор обращаются как со "второсортными" созданиями, как и с птицами. Важно, чтобы люди поняли, что это тоже живое существо и его нужно защищать", - цитирует Polskie Radio Каролину Кушлевич, адвоката, которая в суде добивалась справедливости для карпов.

По ее словам, это первый случай, когда человека, упаковывавшего живых карпов без воды, признают виновным в преступлении. По ее мнению, такой приговор поможет уменьшить объемы торговли живой рыбой.

Отмечается, что суд не рассматривал вопрос того, какую дальнейшую судьбу имела приобретенная покупателями рыба.

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Автор: УНИАН