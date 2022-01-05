Роды принимал старший сын, пока муж бегал в медучреждение звать на помощь медиков, рассказала женщина. Сейчас ее с новорожденным сыном уже выписали из больницы.

Жительница Волынской области Кристина Есейкина, которая родила сына в машине рядом с приемным отделением областного перинатального центра в Луцке, рассказала, что это шестой ребенок в ее семье.

Роды состоялись в последний день 2021 года. Мальчика назвали Захаром, говорится в сюжете Суспільного.

Со слов женщины появиться на свет малышу помог его 15-летний брат Юрий и врач-интерн, которая услышала крики из машины.

Читайте также"Новогоднее чудо": в Луцке случайная прохожая приняла роды у женщины

Есейкина рассказала, что 31 января у нее начались стремительные роды. Муж привез ее в больницу и побежал искать вход в медицинское учреждение. Когда начались схватки – рядом был только старший сын Юрий.

"Малой помог мне раздеться, принял головку он, полностью малого положил на сиденье Юра", – рассказала роженица.

Завершить роды помогла уже врач-интерн Наталья Мороз. По ее словам, в тот день она уже собиралась идти домой. На улице увидела растерянного мужчину, из припаркованной машины услышала крики женщины.

"У меня была одна проблема, что на улице ничего нет. А когда пришла акушерка со всеми вещами, то не было уже за что переживать", – рассказала врач, добавив, что транспортировать роженицу в помещение не было смысла, потому что все происходило в считанные минуты.

Маму и малыша уже выписали из больницы. Встретить женщину с сыном пришла вся семья.

В течение прошлого года таких экстренных родов было несколько, – отметила руководитель Волынского медобъединения защиты материнства и детства Ирина Горавская. Точной цифры не называет. По ее словам, интерн, работающая в перинатальном центре полтора года, сработала профессионально - ее первые действия были правильными и четкими.

Вас также могут заинтересовать новости: