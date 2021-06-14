Глава государства заявил, что никогда не забудет великого украинского танцора.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал комментарий относительно смерти украинского хореографа Григория Чапкиса.

"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Великий танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым «движением на паркете». Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца.

И всегда буду помнить его «Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

"Для меня Григорий Николаевич – навсегда! Как и его слова: «Надо двигаться до последнего вздоха». Советую не забывать эту фразу Всем нам. Навсегда в наших сердцах», - подытожил глава государства.

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Отметим, Зеленский в 2006 году участвовал в 1 сезоне шоу «Танцы со звездами», где танцевал с Еленой Шоптенко. Одним из судей на шоу был Григорий Чапкис.

Смерть Чапкиса

13 июня 2021 года стало известно о смерти известного украинского хореографа Григория Чапкиса он ушел из жизни на 93 году жизни.

По словам сына хореографа Грега, танцор ушел из жизни из-за возраста.

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией, но под Новый год его выписали.

В феврале он снова попал в реанимацию. У хореографа сковало спину и ноги.

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Автор: Дмитрий Захаров