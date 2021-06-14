Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал комментарий относительно смерти украинского хореографа Григория Чапкиса.
"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Великий танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым «движением на паркете». Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца.
И всегда буду помнить его «Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
"Для меня Григорий Николаевич – навсегда! Как и его слова: «Надо двигаться до последнего вздоха». Советую не забывать эту фразу Всем нам. Навсегда в наших сердцах», - подытожил глава государства.
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Отметим, Зеленский в 2006 году участвовал в 1 сезоне шоу «Танцы со звездами», где танцевал с Еленой Шоптенко. Одним из судей на шоу был Григорий Чапкис.
Смерть Чапкиса
13 июня 2021 года стало известно о смерти известного украинского хореографа Григория Чапкиса он ушел из жизни на 93 году жизни.
По словам сына хореографа Грега, танцор ушел из жизни из-за возраста.
В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией, но под Новый год его выписали.
В феврале он снова попал в реанимацию. У хореографа сковало спину и ноги.
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