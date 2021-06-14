Народный артист Украины и лауреат международных конкурсов был известен в Украине и за ее пределами.

В воскресенье, 13 июня, скончался известный украинский хореограф Григорий Чапкис. Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

Григорий Чапкис: биография

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В Киев его семья попала в 1944 году, возвращаясь из эвакуации. Здесь юный Григорий работал строителем на восстановлении Крещатика, а в 1945 году поступил на учебу в железнодорожное училище.

Профессиональным танцором стал в первые послевоенные годы, когда ему было 16 лет. Так, в 1945 году Григорий присоединился к ансамблю песни и танца "Трудовые резервы". Впоследствии окончил Киевский институт культуры и студию при оперном театре.

Читайте также63-летняя мама Дана Балана покрасовалась в коротком платье на фоне маков (видео)После этого Чапкис работал хореографом в театре имени Ивана Франко в Киеве.

В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой, который впоследствии прославился как Ансамбль им. Вирского. Этому художественному коллективу Григорий Чапкис отдал много лет, проработав до 1972 года и объехав с ним более 70 стран мира.

Кроме того, он был главным мастером танца Венского бала, судьей телевизионного шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", а также руководил собственной школой танцев.

Григорий Чапкис – народный артист Украины, лауреат многих международных конкурсов, художественный руководитель ряда хореографических ансамблей. В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Чапкис был женат четыре раза, у него двое детей. В четвертый раз он женился в 2020 году. Известно, что жена хореографа моложе его на 52 года.

Причина смерти Григория Чапкиса

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией, тест на коронавирус при этом показал отрицательный результат.

В конце месяца хореографа выписали из больницы. Однако уже 6 января Григория Чапкиса повторно госпитализировали. В комментарии журналистам сам Чапкис рассказал, что врачи признали его состояние опасным и направили на лечение в "Феофанию".

12 января легендарного хореографа во второй раз выписали из больницы. Сам Чапкис был настроен на то, чтобы "расходиться, вернуть себе форму". В феврале он снова попал в реанимацию. У хореографа сковало спину и ноги.

13 июня 2021 года стало известно о смерти известного украинского хореографа Григория Чапкиса. По словам сына хореографа Грега, танцор ушел из жизни через возраст.

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Автор: Алина Вишневская