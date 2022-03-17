Кроме того, президент пообщался с другими ранеными – жителями Киевской области, одним из бойцов теробороны и водителем убитого оккупантами американского документалиста Брента Рено.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице жителей Киевской области, получивших ранения в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

В частности, он посетил семью Власенко, которая попала под обстрел оккупантов во время эвакуации из Ворзеля. "Эти украинцы героически защищали друг друга своими телами, благодаря чему семье удалось спастись", – говорится в сообщении.

Отмечается, что семья переехала в Киевскую область из Крыма после начала российской оккупации полуострова, поскольку не захотела получать российское гражданство.

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, семья решила уехать из Ворзеля в более безопасное место, но автомобиль попал под вражеский обстрел.

Тогда старшая 16-летняя дочь Катя закрыла своим телом младшего 8-летнего брата Игоря и получила значительные ранения.

"Увидев истекающую кровью сестру, Игорь вышел из машины и начал изо всех сил кричать на оккупантов за то, что они сделали. Осколочные ранения также получила мать Татьяна. Отец Роман вынес раненую дочь на руках, чтобы ей оказали помощи", – сообщили в пресс-службе президента.

Уточняется, что лечение матери и дочери продлится несколько месяцев, но они смогли сохранить свою семью и выжить.

Кроме того, президент пообщался с другими ранеными – жителями Киевской области, одним из бойцов теробороны и водителем убитого оккупантами американского документалиста Брента Рено.

"Всех их объединяет одно - любовь к Украине и несокрушимая сила духа", – отметил Зеленский.

Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее в Минобороны сообщили, что вероятность штурма Киева российскими войсками сохраняется. В то же время, украинские силы обороны делают все возможное, чтобы предотвратить это.

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