Глава государства пообщался с воинами об их боевом пути, самочувствии, потребностях и условиях лечения, а также вручил им награды.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских защитников в одном из киевских госпиталей. Об этом сообщается на сайте главы государства. В частности, президент в День Вооруженных Сил Украины посетил в госпитале украинских защитников.

Зеленский пообщался с воинами об их боевом пути, самочувствии, потребностях и условиях лечения, а также вручил им награды. Вместе с тем, глава государства поблагодарил бойцов за службу и за защиту Украины.

"Благодарность от всех нас, от всего украинского народа, за ваш героизм", - подчеркнул президент.

Как сказано в сообщении пресс-службы президента, во время посещения Зеленским одного из столичных госпиталей, младшему сержанту Валерию Кучеренко присвоено звание Героя Украины. Зеленский вручил ему орден "Золотая Звезда".

В этой связи сказано, что в октябре 2023 года младший сержант возглавлял штурмовую группу для захвата вражеской позиции на Луганщине. Под плотным огнем противника Валерий Кучеренко ручными гранатами уничтожил вражескую огневую точку и первым вошел на позицию, где из автомата обезвредил пятерых оккупантов. Однако в результате взрыва вражеской гранаты сам получил тяжелые осколочные ранения всех конечностей. Его эвакуировали с поля боя. Из-за ранения Валерий потерял руки. Сейчас защитник готовится к установке бионических протезов.

"Скорейшего выздоровления. Ты - герой. В Украине никто не забывает таких героев. На таких плечах и держится наше государство", – сказал Зеленский во время общения с Валерием и его женой Вероникой.

Президент вручил также ордена "За мужество" II и III степеней восьми бойцам. Кроме того, он ознакомился с работой клиники урологии, где ему рассказали об операционных возможностях, которые клиника получила благодаря новому контактному многофункциональному лазерному литотриптору. В центре детоксикации главе государства показали зал гемодиализа.

Зеленский пообщался с медицинским персоналом заведения. Он поблагодарил врачей за сохраненные жизни военных и помощь защитникам в восстановлении. Президент вручил медикам ордена княгини Ольги III степени и ордена Даниила Галицкого.

"Хочу поблагодарить вас от тысяч людей, чьи жизни вы сохранили своей работой. Я разговаривал сегодня с ребятами. Кто-то улыбается, кто-то хочет снова вернуться на фронт. Но самое главное, что вы вернули их к жизни. Спасибо", - подчеркнул Зеленский.

День Вооруженных Сил Украины

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных Сил Украины. Президент Зеленский записал видеопоздравление по случаю Дня ВСУ. Идя по центру Киева по улице Грушевского, здороваясь с людьми, которые шли ему на встречу, глава государства отметил, что идет к Стене Памяти тех, кто отдал жизнь за Украину.

По его словам, это праздник сильных, смелых и несокрушимых мужчин и женщин, которые служат в ВСУ и защищают государство и тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы "не отдать Украину", не позволить оккупантам пройтись парадом по центру Киева.

Также УНИАН писал, что 32-й День рождения украинской армии страна отмечает в один из самых трудных периодов ее истории. В активную фазу 10-го года войны, во время постоянных штурмов. ТСН вспомнила много судьбоносных страниц: что было с украинским войском 100 лет назад, как разваливали постсоветскую украинскую армию и как войско возрождалось, когда уже почти было разрушенным.

Вас также могут заинтересовать новости: