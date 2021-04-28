Президент обратился к предстоятелям церквей с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, что, по его словам, является единственным путем к преодолению пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком относительно празднования Пасхи в условиях карантина.

Как передает пресс-служба Во встрече также принял участие руководитель ОП Андрей Ермак.

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Зеленский обратился к предстоятелям церквей с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, ведь это, по его словам, единственный путь к преодолению пандемии.

«Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации», - отметил он.

Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса остается в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы верующие сохраняли дистанцию и надевали защитные маски.

В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.

Кроме того, на встрече президента сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришел к общей позиции относительно вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Главы церквей также поблагодарили за включение священнослужителей вместе с социальными работниками во вторую волну вакцинации.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки выявили почти 9,6 тыс. новых случаев COVID-19, от осложнений болезни умерли более 440 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели более 2 млн человек, умерли - почти 43,4 тыс.

Сегодня, 28 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 во всех областях Украины, но заявил, что на Пасху и майские праздники будет усилен контроль за соблюдением гражданами и учреждениями противоэпидемических мер.

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Автор: Константин Гончаров