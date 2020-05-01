Зеленский анонсировал социальную помощь для малого и среднего бизнеса

По словам президента, на кредитную программу для бизнеса государством выделено около 30 миллиардов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кредитах и социальной помощи для среднего и малого бизнеса, пострадавшего из-за карантина.

Об этом Зеленский сказал в традиционном видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

“Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприятия, которые не работали во время карантина, а значит не смогут показать банку доход. Не смотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство”, – сказал он.

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По словам президента, на кредитную программу для бизнеса государством выделено около 30 миллиардов гривен.

При этом еще 6 миллиардов гривен из бюджета выделено на увеличение минимальной помощи по безработице и помощи предпринимателям, которые остановили деятельность.

“Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам”, – подчеркнул Зеленский.

Также президент анонсировал предоставление социальной помощи в размере 2000 гривен для семей физических лиц-предпринимателей, которые имеют детей в возрасте до 10 лет.

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантинных мер.