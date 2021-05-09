В полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая

Сегодня в полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая.

Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Так, большая часть сообщений касалась использования коммунистической символики. Уже составлено 9 админпротоколов.

По данным первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, уже состоялось более 600 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 40 тысяч человек.

Яровой отметил, что серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано, и правоохранители не допустили развития конфликтных ситуаций.

Он добавил, что все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы.

«Особое внимание уделяется местам отдыха граждан - паркам и лесополосам. До завершения всех мероприятий личный состав будет работать в усиленном режиме», - сказал Яровой.

Читайте такжеЗеленский: для украинцев победа над нацизмом – это причастность к большому делу для человечества (видео)

Как проходили акции в Киеве и областях:

На площади Славы в Киеве люди возлагали цветы к могиле Неизвестного солдата. Некоторые из присутствующих, в основном дети, пришли в советских военных пилотках, но без красной советской звезды. Среди тех, кто возлагал цветы, был замечен лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

В Житомире на День победы люди держали флаги с советской символикой, но заклеенной. С одного портрета полицейским пришлось снимать георгиевскую ленту.

В Одессе на Аллее Славы произошло несколько стычек между участниками пророссийской акции «Бессмертный полк» и полицейскими. Известно о шести задержанных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк