Задонать и выигрывай: 28 июня 'Украинская команда' разыгрывает 'Бентли' среди участников сбора на дроны

"Украинская команда" проведет розыгрыш "Бентли" среди участников сбора на самолеты-камикадзе 28 июня на своих страницах в соцсетях. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"28 июня на страницах "Украинской команды" в социальных сетях состоится розыгрыш "Бентли". Этот автомобиль передал военный, чтобы помочь побратимам. Победитель будет определен с помощью рандомайзера", - говорится в сообщении.

Сейчас еще есть возможность принять участие в сборе и стать участником розыгрыша, отмечают волонтеры.

"Каждые 200 гривень доната – один шанс выиграть авто. Больше донат – больше шансов. В комментариях к донату или назначению платежа пишите слово "Бентли" и телефон для связи в случае вашей победы", – напоминают "Украинской команде".

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