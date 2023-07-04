В Одесской области задержали менеджера крюингового агентства и ее сообщника.

В Одесской области сотрудница крюинговой компании вместе с сообщником отправляли уклонистов за границу под видом моряков, работающих на иностранных судах.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, менеджер одного из крюинговых агентств (крюинг - компания, осуществляющая набор моряков на морские суда, - УНИАН) вместе с подельником организовали "схему" выезда за границу для мужчин призывного возраста.

В частности, за денежное вознаграждение дельцы обеспечивали изготовление поддельных документов. Речь идет о временном удостоверении военнообязанного и справке военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Именно эти "бумаги" предоставляли право беспрепятственного выезда за границу Украины.

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"В то же время, сообщники уверяли "клиентов", что знают различные способы незаконного пересечения границы и имеют возможность устранить любые препятствия при выезде через свои прочные "связи", - рассказали в прокуратуре.

Беглецов подробно консультировали по поведению во время общения с пограничниками, о путях пересечения границы и тому подобное. Стоимость такой "комплексной услуги" составляла 4,7 тысячи долларов с каждого мужчины.

По данным прокуратуры, фигурантов задержали во время передачи клиенту документов для выезда и получения "гонорара".

Во время обысков в автомобилях и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли разнообразную документацию - заполненные и пропечатанные временные удостоверения военнообязанных со справками военно-врачебных комиссий, не заполненные соответствующие бланки, печати с оттисками различных предприятий и медучреждений, черновые записи и тому подобное.

Сейчас обоим фигурантам - жителям Одесской области - сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Устанавливаются другие лица, причастные к сделке, в том числе - госслужащие.

Как уточнили в областном управлении СБУ, злоумышленники предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом моряков иностранных судов.

К каждому заказу подходили индивидуально - спектр "услуг" предлагали с учетом "особенностей" клиентов, в том числе из разных регионов страны.

"Фигуранты использовали собственные связи в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины для оформления удостоверений личности моряка без присутствия граждан, а также поддельных медицинских и квалификационных документов моряков", - рассказали в управлении.

По данным полиции, фигуранты - 32-летняя жительница Измаильского района и 33-летний житель Одессы. Задержали их, когда они пытались организовать "зеленый коридор" для 19-летнего одессита.

Выезд мужчин за границу - новости

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года полиция сообщила о разоблачении одесситки, которая вывозила за границу мужчин призывного возраста под видом опекунов своего приемного сына. В частности, 29-летняя женщина в Одессе, в тренажерных залах, подыскивала уклоняющихся от мобилизации мужчин и предлагала им помощь в выезде в соседнюю страну. Помощь заключалась в изготовлении фиктивных документов об опеке над ее 15-летним приемным сыном и перевозке вместе с подростком за границу. Свои услуги правонарушительница оценивала в 1,5 тыс. долларов с мужчины.

Сообщалось, что таким образом женщина помогла сбежать из Украины трем мужчинам. Правонарушительницу разоблачили во время очередной попытки выехать за границу вместе с "уклонистом".

В марте 2023 года стало известно о разоблачении чиновника службы по делам детей, который подделывал эти документы об опекунстве.

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