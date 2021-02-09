В Киеве на 75-м году жизни умер украинский художник, композитор-авангардист, поэт, театральный режиссер и актер Юрий Зморович.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил издатель Дмитрий Бураго.

«Ушел из жизни выдающийся киевлянин – Юрий Валентинович Зморович. Композитор и художник, поэт и режиссер, Юра обладал уникальным чутьем в искусстве. И, кажется, не было области человеческих знаний, не увлекавшей его. Математические трактаты и философские труды, космические теории и филологические исследования. И каждый из нас, приближавшихся к Зморовичу, был проникнут его творческой энергией», – отметил он.

По мнению Бураго, мир прощается с эпохой, для которой искусство было целью, а не средством: «Само творчество имело смыслообразующие свойства, а частная жизнь – и полотном, и инструментом в нем».

Юрий Зморович: что о нем известно

Читайте такжеУмер звезда шоу "Україна має талант" Петр Сказкив (фото, видео)Украинский художник, скульптор, перформер, поэт, музыкант-мультиинструменталист, режиссер, сценарист, актер, видеорежиссер, инициатор и участник множества международных культурных проектов.

Родился 14 апреля 1946 года в Киеве.

Окончил Киевский государственный художественный институт и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Работал лаборантом и техником в Институте физики АН УССР (1962-1964), завсектором народной архитектуры (1969-1972) в Музее народной архитектуры и быта Украины, редактором, сценаристом и режиссёром на студиях Киевнаучфильм (1972-1989), Центрнаучфильм (Москва) (1988-1990), Объединение «Экран» (Центральное телевидение, Москва) (1992), РЕН-ТВ-Москва (1994).

Один из множества тайных и явных фрипулистов (адептов фрипулизма), который активно участвовал в сохранении, изучении и переосмыслении (интерпретациях) наследия чудака Фрипульи, популяризации его имени, мировоззрения и творчества.

Нередко выступал под творческими псевдонимами - Zmorro (Зморро) и Минималиссимус.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц