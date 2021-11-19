Сейчас в регионах "красной" зоны ряд заведений могут работать лишь при условии полной вакцинации всех сотрудников.

Владельцы заведений, сотрудники которых подлежать обязательной вакцинации, могут избежать штрафа от полицейских, даже если те зафиксируют факт работы непривитых.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Бизнесу он советует обязательно вешать на дверях таблички о том, что все посетители обязуются соблюдать законодательство Украины.

"Что касается сотрудников - обязательно со всех, неважно, по какой причине они не вакцинируются - либо это убеждение, либо здоровье, либо еще какие-либо другие противопоказания, пусть все подготовят и сдадут заявления администратору о том, что они планируют вакцинироваться. Соответственно, такое заявление является тем основанием неотстранения от работы. Вы можете их предъявить сотрудникам полиции, соответственно у сотрудников полиции не будет оснований составлять протоколы", - рассказал адвокат.

Читайте такжеВ школе на Кировоградщине невакцинированные учителя устроили бойкот: пугают сатаной и травят коллегКак известно, в регионах "красной" зоны развлекательные заведения и рестораны могут работать только при условии полной вакцинации от коронавируса 100% сотрудников.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине: кого это касается

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Это работники центральных органов исполнительной власти и их терподразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, предвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

Работники вышеуказанных организаций, которые не имеют прививки против COVID-19, с 8 ноября отстраняются от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются.

Приказ не касается лиц, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения. Такой медицинский вывод с трехмесячным сроком действия могут также получить и люди, которые переболели COVID-19, поэтому при наличии такой справки оснований для их отстранения не будет.

Работников, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также отстраняют от работы.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова