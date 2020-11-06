После инцидента профессор сам написал заявление на увольнение.

В Днепре из Национального технического университета "Днепровская политехника" уволился преподаватель курса "Ценностные компетентности специалиста" профессор Г*, который отказался преподавать на государственном языке по просьбе студентов.

Мужчина не захотел больше работать в вузе, пишет ТСН.

"Его не отстраняли от преподавания. Он прочитал жалобу, подумал и ушел из университета. Все методические материалы у него были на украинском языке. Что там произошло между ним и студентами — другое дело. Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился. Есть разные студенты, у нас 60% контингента — студенты из Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском, преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором просят", - рассказал проректор университета Юрий Хоменко.

В свою очередь на странице вуза в Facebook отрицают то, что преподаватели Днепровской политехники пренебрегают требованиями языкового законодательства и предпочитают преподавать на русском языке.

"На основании представленной студенткой жалобы в университете создали комиссию, в которую вошли представители его руководства и преподаватели. В итоге фигурант инцидента подал заявление на увольнение, которое удовлетворили 23 октября. Ответ на жалобу направлен ее подателю в соответствии с установленными законом сроком. Напоминаем, преподаватели и студенты НТУ "Днепровская политехника" защищали суверенитет Украины в зоне АТО/ООС и активно занимались волонтерством. Мы имеем четкую позицию, молниеносно отреагировали на инцидент и успели закрыть дело", - сказано в сообщении.

Языковой скандал в Днепровском вузе

В Национальном техническом универитете "Днепровская политехника" преподаватель отказался читать лекцию на украинском языке по просьбе одной из студенток.

Преподаватель читал курс предмета "Wенностные компетенции специалиста". В начале лекции девушка обратилась к нему с требованием читать на украинском. Впрочем, преподаватель заявил, что читает по-русски.

"Если вам, вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка - одна нация, один - руины, а не Украина", - добавил он.

По словам отца девушки, после этих слов она встала и вышла из аудитории. От других студентов выяснила, что это не первая такая ситуация, но жалоб никто не писал. На этот раз студентка не промолчала и написала жалобу на имя ректора.

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Автор: Олег Давыгора