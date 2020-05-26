Ярославский купил для харьковских больниц аппараты "искусственное легкое" (фото)

Владелец и президент DCH Александр Ярославский купил для Харьковщины уникальные аппараты «Искусственное легкое» LivaNova S5 от одного из ведущих немецких производителей. Сегодня состоялось их вручение Харьковской облгосадминистрации и Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

«Я участвовал во всех процессах борьбы региона с пандемией. Хочу сделать такой подарок здравоохранению региона - от души. Пусть это оборудование спасет кому-то жизнь. DCH помогал харьковчанам, помогает, и помогать будет. Все, что от меня будет зависеть, я сделаю», - сказал Александр Ярославский журналистам после вручения сертификатов дарения. Аппараты «Искусственное легкое» (ЭКМО – для экстракорпоральной мембранной оксигенизации) обеспечивают искусственную поддержку циркуляции крови для больных, которые имеют тяжелые легочные осложнения – прежде всего, пациентов с диагностированным COVID-19. Их используют в случае, если применение оборудования для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) уже не дает результатов. ЭКМО подключают к крупным венам больного, после чего поток крови идет через искусственное легкое, которое обогащает венозную кровь кислородом и помогает выводить углекислый газ. Благодаря этому легкие пациента можно подвергать медикаментозному лечению.

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На встрече в здании ХОГА Александр Ярославский передал сертификат на аппарат ЭКМО LivaNova S5 Алексею Кучеру, губернатору Харьковщины для потребностей медицины в области. «Это инициатива Александра Ярославского. Сразу сообщу, что мы уже определились - это ценное оборудование для инфекционной больницы. Там есть определенные колебания, такой подарок сейчас в самую точку», - поблагодарил Ярославского руководитель ХОГА.

Второй аппарат «Искусственное легкое» получил подведомственный Национальной академии медицинских наук «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», который находится в Харькове. Сертификат на оборудование Александр Ярославский передал директору Института академику Валерию Бойко. «Вам низкий поклон от меня лично, от нашего коллектива и от харьковчан. Это то устройство, которое подарит жизнь очень многим людям. Оно очень технологичное, современное и высокоэффективное, лучшее в мире. ЭКМО-аппаратура существенно продвинет наш Харьков в лечении больных, в том числе и пациентов с COVID», - так оценил Бойко подарок DCH с профессиональной точки зрения. Каждый из ЭКМО-аппаратов, подаренных сегодня Александром Ярославским харьковским медикам, стоит порядка 10 млн. грн. Оба комплекта оборудования сегодня доставлены в соответствующие больницы.

Как известно, Александр Ярославский принимает активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Харьковском регионе. По данным СМИ, сумма средств, выделенных им на противодействие COVID-19 составляет 391 млн. грн. При содействии своего друга, китайского миллиардера Джека Ма, Ярославский обеспечил поставку в Украину 150 тыс. ПЦР-тестов и реагентов для них. И он организовал прямую закупку другими харьковскими бизнесменами медизделий для больниц региона. Кроме того, он создает в рамках своего бизнес-парка «Экополис ХТЗ» центр современной вирусологии и уже приобрел для него современное лабораторное оборудование на сумму 15 млн.грн. Разработчикам вакцины от COVID-19 Александр Ярославский пообещал вознаграждение в размере $999 999. А в рамках его совместной с городской властью акции поддержки социально уязвимых групп горожан харьковские пенсионеры получили 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек.

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