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Взрыв на Позняках: жители соседнего дома не получили заключения экспертов о состоянии здания (видео)

22:14, 23 июня 2020
Общество
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Результатов экспертного мнения надо ждать в течение 14 дней / фото УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В этот день некоторые из жильцов дома сообщили о трещинах в здании. Сейчас, говорят журналисты, состояние здания не ухудшилось. Результатов экспертного мнения надо ждать в течение 14 дней.

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Обещанных выводов относительно пригодности проживания в собственных домах люди пока не получили.

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.н. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.н. В ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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