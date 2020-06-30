Взрыв газа на Позняках: жители дома устроили импровизированное прощание (видео)

Из разрушенного подъезда всех отселили. Многие из жителей сейчас находятся в одном из столичных интернатов. Но есть и те, кому вообще некуда податься.

Вечер памяти. Жители столичной многоэтажки, где произошел взрыв, устроили импровизированное прощание - и с погибшими, и с домом.

29 июня - 9 день, когда произошла трагедия. Под завалами тогда погибли пять человек, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Позняках рядом с домом, где произошел взрыв, горела многоэтажка (фото, видео)

Из разрушенного подъезда всех отселили. Многие из жителей сейчас находятся в одном из столичных интернатов. Но есть и те, кому вообще некуда податься.

Жильцы, которые снимали квартиры в доме, не могут забрать собственных вещей. А в интернате им сообщили, что пребывать здесь могут только владельцы квартир.

Для такой категории пострадавших, чиновники не предусмотрели никакой компенсации. Потому, как такое право имеют только те, кто были прописаны в квартирах, а не те, кто там фактически проживал.

Как сообщал ранее УНИАН, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное производство. В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram