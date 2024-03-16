Он написал соответствующий пост в сети.

Украинский боксер Вячеслав Узелков, который недавно упрекнул экс-супругу в отсутствии общения с детьми, выразил новое возмущение.

Недавно в своем Instagram он написал, что в последнее время много думает о своей жизни. А далее резко высказался в адрес журналиста Дмитрия Гордона и ведущего Славы Демина.

"Я очень много думаю о жизни своей. Именно своей, а не других. В нашей стране война и меня не оставляет вопрос: почему, во время войны, людей, некоторых хейтеров, таких как Гордон и Демин, беспокоит совсем другая хр*нь, а не помощь военным? Вы же мужчины, а поднимаете чмошные, женские вопросы. Ответ на них додумывают ваши фолловеры. Просто вы, оба, целуйте друг друга в ж*пу. Два петуха. И оставьте людей, которые вас не беспокоят, а делайте, что-то полезное", - написал боксер.

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Что именно Узелков имел в виду и какие слова или действия мужчин его так возмутили - он не отметил.

К слову, Вячеслав Узелков ранее публиковал фото из больницы, где он лежит под капельницей. Позже мужчина писал, что он срочно поехал на скорой в Киев. Затем заинтриговал сообщением о том, что его спортивная карьера закончилась в больнице Шалимова, а профессиональный спорт - это всегда инвалидность. Что именно ему пришлось лечить - мужчина не написал.

Напомним, ранее Узелков объяснил, почему скрывает свою невесту.

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