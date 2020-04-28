Три четверти украинцев планируют провести майские праздники дома – опрос

В этом году лишь 1% украинцев планируют поехать в путешествие по стране.

Три четверти украинцев планируют провести майские праздники дома.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24-25 апреля.

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В то же время 17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% - провести время с друзьями или знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране.

Указывается, что о желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители запада и центра страны и жители сел.

Навестить родных и близких больше хотят молодые респонденты, мужчины и более обеспеченные украинцы.

В рамках исследования методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 1200 респондентов среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим вызовом в борьбе с эпидемией COVID-19 в Украине станут майские праздники.