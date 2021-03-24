Проректор университета получил 74,31% поддержки избирателей.

Во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко победил Владимир Бугров.

Читайте такжеЛитвин проиграл выборы ректора КНУ имени Шевченко-СМИ

Об этом сообщается на Facebook-страничке Студпарламента КНУ.

Так, Бугров получил 74,31% поддержки, а его оппонент Александр Рожко - 12,93%.

Выборы ректора КНУ: что известно

Лидерами первого тура голосования, который состоялся 17 марта, стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко.

Согласно протоколу подсчета голосов, в голосовании на выборах ректора КНУ 17 марта приняли участие 2 тыс. 959 человек.

Поданные голоса распределились так: Бугров - 1 тыс. 823 голоса, Рожко - 629 голосов, Сергей Выжва - 207, Владимир Литвин - 165, Ирина Чудовская - 39, Сергей Болтивец - 21. Не поддержали ни одного из кандидатов - 57 человек. Признаны недействительными 18 бюллетеней. Тогда было объявлено о втором туре выборов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи