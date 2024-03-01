Им напомнили об ответственности за участие в "выборах".

Силы обороны Украины распространили на оккупированных Россией территориях агитационные листовки с предупреждением для коллаборационистов и обращением к украинцам.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, бойцы сбросили со специальных беспилотных летательных аппаратов листовки на Сватово Луганской области, а также на населенные пункты Херсонской и Запорожской областей.

В листовках отмечается, что Украина никогда не признает так называемые выборы на оккупированных территориях, а коллаборационистам грозит уголовная ответственность за участие в организации и проведении этих "выборов".

Гражданам Украины, которые остаются в заложниках у захватчиков, напомнили, что принудительное получение паспорта РФ не является основанием для уголовной ответственности. Их призвали игнорировать псевдовыборы.

"Центр национального сопротивления отмечает, что Россия не способна обеспечить безопасность своих приспешников. Имя каждого предателя известно, поэтому никто не сможет избежать ответственности", - добавили они.

Россия планирует "выборы" на оккупированных территориях

Как известно, выборы президента РФ назначены на 17 марта этого года, голосование будет проходить в течение трех дней.

По данным Запорожской ОВА, на время псевдовыборов на оккупированных территориях усиливают фильтрации, также туда завозят российских силовиков.

Вас также могут заинтересовать новости: